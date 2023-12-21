نظم بنك بوبيان ورشة عمل لطلبة كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت حول بناء مسار الطالب المهني، وذلك ضمن مساعيه المستمرة لصقل مهارات الكوادر الوطنية الشابة والتشجيع على الفكر الإبداعي بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم العملية وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تؤهلهم للعمل بالقطاع الخاص.



وتم عقد ورشة العمل في مقر كلية العلوم الإدارية بحضور مساعد مدير في إدارة المواهب في بنك بوبيان فؤاد العبيد متناولا كيفية تطوير مهارات الطلبة حديثي التخرج واكتشاف قدراتهم والتركيز على طاقاتهم الفعلية المطلوبة لإعدادهم للمشاركة في مجالات الحياة العملية ورسم مساراهم الوظيفي.



وقال العبيد تعليقا على ذلك: سعدنا كثيرا بهذا اللقاء مع طلبة كلية العلوم الإدارية ضمن التزامنا الدائم تجاه الشباب في مختلف المراحل التعليمية لاسيما الجامعية ودعمنا المتواصل لهم من خلال تعريفهم واطلاعهم على أهم سبل واتجاهات العمل الوظيفي وكيفية فهم وتحديد عوامل النجاح اللازمة لتطبيقها قي مجال عملهم المستقبلي.



وأضاف: نحرص دائما في بنك بوبيان على توظيف أفضل الكفاءات الوطنية كما نحرص على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال دورات تدريبية مخصصة، مدركين تماما أهمية الاستثمار في هذه المواهب لتمكينهم من النمو والتطور داخليا في البنك لإعدادهم لتحقيق أهدافهم الوظيفية.



وأوضح أن بوبيان استطاع أن يؤكد انه من المؤسسات الرائدة في التواصل مع شريحة الشباب الخريجين الذين أثبتوا تمتعهم بقدرات إبداعية وأفكار مبتكرة جديدة تساعد على نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص واستقطاب الكفاءات للعمل في البنك تعزيزا للنمو ببيئة العمل بشكل متسارع وصولا إلى التنافسية مع كبرى المؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي.



وختم قائلا: تمكن بوبيان من أن يفرض نفسه اليوم كإحدى أهم واجهات العمل المفضلة لدى شريحة الشباب المقبل على الالتحاق بسوق العمل وتوفير ما يتماشى مع تطلعاتهم لتقديم أفضل ما لديهم ليكونوا ركيزة نجاح العمل المصرفي في بوبيان، مضيفا ان بنك بوبيان يعد من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفا للعمالة الوطنية والتي تجاوزت حاليا 80%.