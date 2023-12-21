عبدالعزيز الفضلي



أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع حرص وزارة التربية على تسخير كل الإمكانات من أجل توفير الأجواء المناسبة لأداء أبنائنا الطلبة اختباراتهم بكل سلاسة ويسر، مشيدا بجهود المعلمين والإدارات المدرسية على حسن تنظيم سير الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لأداء الامتحانات براحة وطمأنينة.



جاء ذلك خلال تفقد الوزير د.عادل المانع لاختبارات طلبة الصفين العاشر والحادي عشر التي انطلقت امس الأربعاء في ثانويتي صلاح الدين الأيوبي وشريفة العوضي برفقة وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان والوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع.



وقال د.عادل المانع في تصريح صحافي عقب الجولة: إن ما يقارب 200 ألف طالب وطالبة من جميع صفوف النقل، من المرحلة المتوسطة حتى الصف الحادي عشر من المرحلة الثانوية دشنوا صباح أمس بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأشاد د.المانع بالمجهود الكبير الذي يبذله جميع العاملين في وزارة التربية لتنظيم عملية أداء الامتحانات، مؤكدا أنها جهود كبيرة تبذل على مستويات عدة بتعاون وتناسق بين الإدارات المدرسية، والهيئة التعليمية، والموظفين الإداريين، مثمنا جميع تلك الجهود التي تبذل من أجل توفير وتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لأداء اختباراتهم، ومتقدما بالشكر والتقدير لكل ما يبذله العاملون من كل المستويات، لضمان سير الامتحانات بسلاسة ويسر.