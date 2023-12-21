الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الكرة الرسمية الخاصة بنهائي بطولة كأس آسيا 2023، وذلك مع اقتراب انطلاق النسخة الـ 18 التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.



وذكر بيان للاتحاد الآسيوي: تحمل الكرة الرسمية الخاصة بالنهائي اسم VORTEXAC23+ وهي تعتمد على ذات التصميم المستخدم للكرة الرسمية في البطولة VORTEXAC23، وتستخدم الكرة حصريا في نهائي كأس آسيا 2023، وذلك بعدما خضعت لاختبارات فنية مكثفة من أجل ضمان موافقة أعلى معايير الأداء والنوعية والمتانة والجاهزية للاستخدام في نهائي البطولة.



على صعيد متصل، طرح اللجنة المنظمة أمس الدفعة الثالثة من تذاكر مباريات كأس آسيا، وكانت المرحلتان الأولى والثانية من التذاكر قد شهدتا إقبالا واسعا من المشجعين مع تصدر قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراء لتذاكر البطولة القارية.



هذا، وأعلن الاتحاد القطري عن خوض المنتخب الأول وديتين أمام منتخبي كمبوديا والأردن في 31 ديسمبر و5 يناير بالدوحة، استعدادا لكأس آسيا.



ومن المقرر أن يقود تدريب «العنابي» المدرب الإسباني بارتلومي ماركيز لوبيز والذي ترك تدريب نادي الوكرة من أجل قيادة المنتخب في كأس آسيا، خلفا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي تم فسخ عقده بالتراضي.



وكان نادي الوكرة أعلن عن تعاقده مع المدرب الإسباني خوسيه مورسيا لمدة شهرين خلفا للمدرب الإسباني ماركيز لوبيز الذي سيتولى قيادة المنتخب. وذكر أن مهمة مورسيا ستنتهي مع استئناف مسابقة الدوري في منتصف فبراير المقبل بالتزامن مع عودة لوبيز لقيادة الفريق مرة أخرى.



وسيدخل «العنابي» في معسكر مغلق غدا، بعد انتهاء مباريات الجولة الـ 12 من الدوري القطري مساء اليوم، حيث يلتقي الدحيل (الخامس 17 نقطة) مع الأهلي (العاشر 9 نقاط)، كما يستضيف السد (المتصدر 28 نقطة) بملعبه أم صلال (السابع 15 نقطة).