أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة الجمعيات المبرات الخيرية تعميما للجمعيات والمبرات الخيرية بالبدء في استقبال طلبات الحصول على موافقة الوزارة لخطة المشاريع الخيرية والإنسانية لعام 2024 داخل الكويت وخارجها.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي، في تصريح صحافي، إن ذلك يأتي استكمالا لجهود الوزارة ممثلة بإدارة المبرات والجمعيات الخيرية التابعة لقطاع التنمية في تطوير بيئة العمل عبر خطتها للتحول الإلكتروني.



وأضاف العنزي أن التحول الإلكتروني يأتي لإنجاز المهام والأعمال على نطاق واسع وبشكل يسير عبر منصة الإدارة الإلكترونية التي تتيح التواصل والاتصال بين الإدارة والجمعيات والمبرات الخيرية، علما أن الحصول على التراخيص الموسمية يتم بشكل فوري.