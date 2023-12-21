بشرى شعبان



أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد العنزي، أن الوزارة قامت بمخاطبة وزارة الأشغال العامة لتوفير المنشآت التي تحتاجها منطقة الخيران السكنية، موضحا أن ذلك يشمل مركز الضاحية للسوق المركزي والمحلات الاستثمارية، وأسواقا مركزية مصغرة ومحلات لقطع المنطقة وتحديد موقع لأسطوانات الغاز بالتنسيق مع البلدية وتحديد موقع لمواد التموين بالتنسيق مع البلدية والتجارة.



وأكد العنزي أن ذلك يأتي استكمالا لتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتوفير متطلبات المناطق الجنوبية، مشددا على أن وزارة الشؤون حريصة على توفير جميع مراكز العمل لخدمة أهالي المناطق الجنوبية مثل وحدات الرعاية الأسرية ومراكز التنمية والمقاهي الشعبية وصالات الأفراح ومراكز خدمة المواطن وحدائق الأطفال ديوانية المسنين بالإضافة إلى جميع خدمات الجمعيات التعاونية.