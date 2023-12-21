عبدالعزيز الفضلي



قامت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان والوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع بجولة تفقدية للجان امتحانات نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام 2023/2024 في مدارس منطقة العاصمة ومنطقة حولي التعليمية، وشملت ثلاث مدارس وهي ثانوية صلاح الدين الأيوبي بنين وثانوية شريفة العوضي بنات ونسيبة بنت كعب المتوسطة بنات



من جانبها، شكرت الوكيل الحمدان الإدارات المدرسية على جهودهم الجماعية المبذولة في تنسيق وتنظيم عملية سير الامتحانات التي اتسمت بالهدوء والأريحية متمنية التفوق والنجاح للطلبة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم العلمية والعملية.



بدورها، أكدت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع أن عملية سير الامتحانات بدأت بانسيابية وبتوافق مع المادة العلمية التي تلقاها المتعلمين.



وأشادت المطوع بدور الطواقم التعليمية والإدارية وجهودهم المبذولة من أجل تسهيل سير عملية الامتحانات في مختلف اللجان.



من جهته، أفاد مراقب التعليم المتوسط في منطقة العاصمة التعليمية أحمد الغريب بأنه يدشن اليوم 18 ألفا و828 طالبا وطالبة اختباراتهم للمرحلة المتوسطة من منطقة العاصمة التعليمية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 م.



وأشاد الغريب بجهود الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس على حسن تنظيمهم لسير عملية الاختبارات، متمنيا للطلبة التوفيق والنجاح.



وأوضحت مدير مدرسة نسيبة بنت كعب للبنات اقبال الشمري أنه تم الاستعداد للامتحانات قبل أسابيع مضت لتهيئة قاعات اللجان والأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.



بدوره، أكد مدير ثانوية أحمد الربعي بنين فيصل المحمد أنه تقدم لاختبار مادة الأحياء للصف العاشر 272 طالبا وتقدم الاختبار مادة الجيولوجيا للصف الحادي عشر علمي عدد 166 طالبا، كما تقدم لاختبار مادة اللغة الفرنسية للصف الحادي عشر أدبي عدد 57 طالبا.



وتابع المحمد أن إدارة المدرسة والمعلمين قاموا بمشروع باسم (اسألني) للرد على أسئلة الطلاب واستفساراتهم حول المواد العلمية ويتم الرد عليهم من قبل معلمي المواد الدراسية، كما أنه من ضمن الاستعدادات للاختبارات



واشار المحمد إلى انه تم عمل دروس تقوية خلال الأسبوعين الماضيين بعنوان (مبادر) وكانت في الفترة المسائية لجميع الطلاب من مختلف المناطق التعليمية.