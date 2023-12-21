حوّلت شركات النقل البحري ما يصل قيمته إلى نحو 35 مليار دولار من شحنات البضائع بعيدا عن طريق البحر الأحمر، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة.



وقال «باولو مونترون» نائب الرئيس الأول في شركة النقل واللوجستيات السويسرية «Kuehne + Nagel»، الثلاثاء، إن هناك الآن 57 سفينة حاويات تبحر لمسافات طويلة حول إفريقيا بدلا من المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس.



وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «سيزداد هذا العدد مع تبني المزيد من الشركات هذا المسار، وتبلغ السعة الإجمالية لحاويات هذه السفن 700 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدما».



وتبلغ القيمة التقريبية لهذه الحاويات 50 ألف دولار تقريبا للواحدة، بحسب أنطونيلا تيودورو، كبيرة المستشارين في شركة «MDS Transmodal»، وهذا يعني أن قيمتها تقدر بنحو 35 مليار دولار إجمالا.



وأعلنت أكبر شركات الشحن في العالم خلال الأيام القليلة الماضية منع سفنها من عبور البحر الأحمر بسبب التهديدات الأمنية لحركة الملاحة في المنطقة تزامنا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.



وتتوقع شركة «ميرسك»، أكبر شركة شحن في العالم، والتي أوقفت عملياتها مؤقتا في البحر الأحمر، تأخيرا لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع في عملية النقل.