القاهرة ـ خديجة حمودة



بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان جهود وقف اطلاق النار في غزة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس أردوغان.



وقال إن الاتصال شهد قيام الرئيس التركي بتوجيه التهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وقد ثمن الرئيس هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان.



كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي، خاصة جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.