اختتمت سفارتنا في بيروت، أمس، تقبل واجب العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، بعد ثلاثة أيام شهد، خلالها، مبناها الجديد في منطقة الرملة البيضاء إقبالا كثيفا، عبر فيه المعزون عن مواساتهم للكويت، واضعين الأمل بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في متابعة تعزيز العلاقات اللبنانية - الكويتية وتمنوا الرفعة للكويت بعهد سموه.



وكان أبرز المعزين وفد من حزب «الكتائب» حيث قدم الى الوزير المفوض القائم بالأعمال عبدالله الشاهين التعازي، كما حمل الوفد رسالة تعزية من رئيس الحزب النائب سامي الجميل.



وضم الوفد النائبين الدكتور سليم الصايغ والياس حنكش، وعددا من اعضاء المكتب السياسي للحزب.



وكذلك قدم النائب الدكتور غسان سكاف واجب العزاء والمواساة في السفارة.



وكتب سكاف كلمة في سجل التعازي جاء فيها: «نتقدم منكم بخالص العزاء وأصدق المواساة لمقام الأسرة الحاكمة الكريمة وشعب الكويت الشقيق في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، كما نسأل الله ان يعين صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في حمل الأمانة وتحقيق رؤية وطموحات الشعب الكويتي الشقيق».



وقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق امام بزيارة السفارة على رأس وفد علمائي، معزيا.



ودون المفتي امام في سجل التعازي: «إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول الا ما يرضي ربنا عز وجل في فقيدنا بل فقيد الأمة والانسانية».



وزار وفد من قيادة الحزب «الديموقراطي اللبناني»، برئاسة وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، موفدا من رئيسه طلال ارسلان.



وسلم شرف الدين والوفد برقية تعزية من أرسلان إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، أكد فيها العلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى الوقفات الكثيرة للكويت قيادة وشعبا إلى جانب لبنان وشعبه، كما تمنى أرسلان لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد «التوفيق في مسيرته بقيادة الكويت العزيزة والاستمرار في مكانتها الرائدة في العالم والمنطقة». ‏



كما قدم الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التعازي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، ودون في السجل كلمة جاء فيها: «برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، خسرت الكويت قائدا حكيما، بذل الكثير من العطاء والتضحيات لنهضة الكويت وريادة الامة العربية. كما ترك بصمات يشهد لها في ترسيخ العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتطوير روابط الاخوة بين شعوبها.



لقد كان الراحل خير سند للبنان وداعم له في كل الظروف والاوقات، فكانت الكويت ولاتزال في مقدمة الدول العربية الشقيقة التي تهب لمد يد العون لوطننا ومساعدته على النهوض بعد كل كبوة.



رحم الله فقيد الكويت وأسكنه فسيح جناته، وألهم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الحكمة في قيادة الكويت، وترسيخ أمنها وسلامها وعزة ابنائها. البقاء لله».