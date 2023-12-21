القاهرة - ناهد إمام



استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة وشؤون المصريين بالخارج، د.شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري. وكان اللقاء بحضور د.صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وسارة نبيل، معاون الوزيرة للشؤون الاقتصادية.



وقالت السفيرة سها جندي إن هذا اللقاء يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مؤكدة أهمية ودور البريد المصري لكافة المصريين وارتباطهم به منذ نشأته، مشيدة بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود.



وأضافت وزيرة الهجرة أن الاجتماع ناقش أيضا كيفية تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري، والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في كل نجع من نجوع مصر بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن شحن المستندات المؤمنة الخاصة بهم وغيرها بشكل سريع وآمن، لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على دور البريد المصري والترويج لخدماته والتي تصبح في مصلحة المواطن المصري المغترب.



وقالت الوزيرة إن هذه الخدمة ستستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج لما ستقدمه من ميزات لهم ولذويهم، خصوصا بدول الخليج العربي، لافتة إلى أنه في جولاتها الخارجية قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية، كان هناك مطلب من الجاليات المصرية بالخارج بأن يتم توصيل أوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الخاصة بهم بشكل سريع، محاكاة للخدمة السريعة المقدمة في مصر، وتم عرض مقترح على دولة رئيس الوزراء بأن يتم توصيل هذه الأوراق والمستندات عن طريق البريد المصري لأنه مضمون ومؤمن والمصريون يثقون به.



كما أشارت السفيرة سها جندي إلى أن أبناء الجالية المصرية في الكثير من الدول قد طلبوا من خلال الجولات الفعلية في الولايات المتحدة الأميركية وعبر اجتماعات الزووم مع الكثير من الجاليات، أيضا تسهيل شحن وإرسال سريع للمنتجات المصرية بما في ذلك الحرف اليدوية والتراثية التي يتم تصنيعها في مصر، حيث تحظى بإعجاب وإقبال كبير وشعبية في الخارج، ومن الممكن أن يكون البريد المصري هو أفضل ناقل وطني لهذا النوع من المنتجات، وهو ما يستدعي بحث الأمر مع مسؤوليه للنظر في إمكانيات التعاون.



من جانبه، أشاد د.شريف فاروق بجهود وزيرة الهجرة لرعاية وتوفير احتياجات المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن البريد المصري أصبح ذراع الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين ويقدم خدماته للمصريين بالخارج في أغلب دول العالم وخصوصا دول الخليج العربي، مبديا استعداده التام للعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المصري بالخارج من نقل مستندات إلى جانب التحويلات النقدية.