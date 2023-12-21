وكالات: أطلقت السلطات الڤنزويلية امس سراح 21 «سجينا سياسيا» من بينهم ثمانية مواطنين أميركيين، وفق ما ذكرت مجموعة «كواليشن فور هيومن رايتس آند ديموكراسي» المكلفة قضاياهم.



وقالت ماريا أليخاندرا بوليو، وهي إحدى محاميات المجموعة لوكالة «فرانس برس»، إنه أفرج عن «8 أميركيين و13 ڤنزويليا» بينهم لوك ألكزاندر دينمان وإيران بيري اللذان كانا يمضيان عقوبة بالسجن 20 عاما بتهمة المشاركة في محاولة فاشلة لإطاحة الرئيس الڤنزويلي نيكولاس مادورو في العام 2020.



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي في واشنطن إنه يتوقع «أخبارا طيبة» بشأن الأميركيين المحتجزين في ڤنزويلا بعدما تراجعت حدة التوترات مع الرئيس نيكولاس مادورو.



وأوضح «نريد ضمان إطلاق سراح المواطنين الأميركيين. نحن نركز أيضا على المعتقلين السياسيين في ڤنزويلا، ونحاول ضمان إطلاق سراحهم»، مضيفا «هناك الكثير من العمل الجاري على هاتين الجبهتين حاليا».