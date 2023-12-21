أكد على ثقته وجميع العاملين في القطاع المالي بالدولة برؤية سموه ودعمه للكوادر الوطنية الطموحة





رفع وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد.

وأعرب الجارالله في تصريح له عن تمنياته لسموه موفور الصحة والعافية وأن يديم الله عليه التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة العطاء، وأكد على ثقته وجميع العاملين في القطاع المالي بالدولة برؤية سموه ودعمه للكوادر الوطنية الطموحة والقادرة على قيادة مسيرة التقدم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.