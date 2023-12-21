حذرت إدارة الأرصاد الجوية من حدوث انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من 1000م وقد تنعدم على بعض المناطق.

وكانت ذكرت الإدارة أن الطقس يتحسن تدريجيا، مشيرة إلى أن حركة الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 10 درجات مئوية.