تقدم عضو مجلس الأمة السابق حمود مبرك القعمر، بالتهنئة وأسمى آيات التبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم، داعيا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة العطاء والبناء ونهضة البلاد.

وقال القعمر إن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، له سجل ومسيرة حافلة بالعطاء والاهتمام بما يخدم الوطن والمواطنين، وله بصمات ثابتة في التنمية والتقدم بكافة المجالات، التي ساهمت في رقي دولة الكويت لتكون في مصاف الدول المتقدمة.



واكد القعمر على ان القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية لصاحب السمو ستظل مصدر فخر وإلهام للكويت ومنارة للاحترام الدولي والصداقة الوثيقة.