قال ديبلوماسيون امس إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على محاولة لتعزيز وصول المساعدات إلى قطاع غزة ومطالبة المنظمة الدولية بمراقبة تسليم المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني تأجل مرة أخرى بناء على طلب الولايات المتحدة.

وقال ديبلوماسي بالأمم المتحدة مطلع على المفاوضات لـ «رويترز»: «المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت. التصويت المتعجل لا يبدو أنه سينتهي بشكل جيد»، في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الڤيتو) على مشروع القرار.

ولم يتضح على الفور متى يمكن تحديد موعد جديد لتصويت المجلس.



ويهدف النص الذي صاغته دولة الإمارات بشكل أساسي إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع المساعدات الإنسانية التي يتم توصيلها إلى 2.3 مليون شخص في غزة. وتقوم واشنطن تقليديا بحماية حليفتها إسرائيل من أي إجراء تتخذه الأمم المتحدة.



وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين امس «نواصل العمل بشكل مكثف وبطريقة بناءة مع عدد من الدول لمحاولة حل بعض القضايا العالقة في قرار مجلس الأمن هذا».



وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة كانت تعمل «بشكل مكثف» بشأن هذه القضية وأنه كان «يتحدث عبر الهاتف بشأن هذا الأمر خلال اليومين الماضيين».



وأردف قائلا «نريد أن نتأكد من أن القرار.. لا يفعل أي شيء يمكن أن يضر فعليا بإيصال المساعدات الإنسانية ويجعل الأمر أكثر تعقيدا. هذا ما نركز عليه. آمل أن نتمكن من الوصول إلى مكان جيد».



وبعد أكثر من أسبوع من المفاوضات وعدة أيام من تأخير التصويت، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير راضية عن أن مشروع القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة في غزة «للمراقبة الحصرية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة برا وبحرا وجوا لتلك الدول التي ليست أطرافا في الصراع».



وقال ديبلوماسيون إن واشنطن قلقة أيضا من الإشارة إلى وقف الأعمال العدائية ومطالبة إسرائيل وحماس بالسماح وتسهيل «استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه» لإيصال المساعدات الإنسانية.



ودخلت امس أول قافلة مساعدات إلى غزة مباشرة من الأردن محملة بنحو 750 طنا من المواد الغذائية. ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نصف سكان غزة يعانون من المجاعة وإن 10% فقط من الغذاء المطلوب دخل إلى غزة منذ السابع أكتوبر .



من جهة أخرى، قال أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»: تمكن مجاهدو القسام خلال 72 ساعة من تدمير 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا.



وأكد أبوعبيدة ان جنود القسام تمكنوا من قتل 25 جنديا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة، مضيفا استهدفنا القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات والاشتباك من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ.



وتابع: تم تفخيخ نفقين ومنزل وتفجيرهما بجنود الاحتلال إضافة لقنص أحد الجنود.



وقال: دك مجاهدونا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى.



في غضون ذلك، ارتفعت حصيلة العمليات الإسرائيلية في غزة إلى 20 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لـ «حماس» امس.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 20 ألف شهيد، منهم 8 آلاف طفل و6200 امرأة، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 52 ألفا و600 جريح.