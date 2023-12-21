أعلنت قطر نجاح وساطتها بين الولايات المتحدة الأميركية وڤنزويلا لتبادل عدد من السجناء، وذلك في إطار وساطة أشمل لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وأوضح البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة أن وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي صرح لوكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» بأن ڤنزويلا أطلقت سراح 10 سجناء أميركيين مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح سجين ڤنزويلي بعد عقد عدد من جلسات الوساطة بين الطرفين.

وأكد الخليفي أن هذه الخطوة جزء من وساطة أشمل لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين، معربا عن شكر الدوحة للجانبين على تعاونهما في إنجاح عملية تبادل السجناء وتجاوبهما مع جهود الوساطة القطرية.

وذكر أن هذا النجاح يؤكد مكانة بلاده كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي ودورها الفعال في صناعة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

ونوه بنجاح الوساطة القطرية في عدد من الملفات المهمة خلال السنوات الماضية، وأبرزها المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، وبين الولايات المتحدة وإيران، ومفاوضات السلام في لبنان والسودان وتشاد، إلى جانب جهودها المستمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.