دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة انه تم منح 15 وحدة تنظيمية بالوزارة شهادة الايزو 2015..9001 وذلك خلال الفترة من 13/1/2022 إلى 12/1/2025 موضحة أن الوزارة تحرص على تطوير مستوى موظفيها وتدريبهم من خلال الدورات التدريبية العالمية للارتقاء بهم وتحسين جودة العمل في قطاعات الوزارة إذ يعد الحصول على شهادة الأيزو من الحوافز المعنوية للموظفين الحاصلين عليها وإن كانوا لا يحصلون على حوافز مالية مقابل الحصول على هذه الشهادة.

وتابعت المصادر أن الوحدات التنظيمية الحاصلة على الشهادة هي إدارة نكتب التفتيش والتدقيق قطاع الوزير كذلك إدارة خدمة العملاء قطاع خدمة العملاء.

واضافت أن هناك 13 مكتبا لإدارة شؤون العملاء حاصلة على الشهادة وهي (الصديق ـ الشويخ ـ الجهراء ـ العيون ـ حولي ـ مشرف ـ السرة ـ القصور ـ الفروانية ـ العارضية ـ ابوحليفة ـ صباح السالم ـ الفحيحيل) وقد منحت الشهادة من GTUV0 ألمانيا.

من جهة اخرى، أوضحت المصادر أن عدد المتدربين الذي تم تدريبهم في مركز تدريب قطاع شبكات التوزيع الكهربائية بلغ 787 موظفا بالوزارة خلال الـ 3 أعوام السابقة مشيرة إلى أن برامج التدريب تتضمن التعامل الصحيح مع الأجهزة الكهربائية وأدوات الفحص والصيانة لمحطات التحويل الثانوية وإعادة وفصل التيار وتحديد الاعطال وصيانتها بمحطات التحويل الثانوية والكيبلات وملحقاتها والخطوط الهوائية وملحقاتها وزيارات ميدانية لمواقع حكومية قيد التنفيذ وتحت إشراف الوزارة كما تتغير هذه البرامج بتغير المعدات والتقنيات المستحدثة في التشغيل والفحص والصيانة.