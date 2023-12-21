أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ضرورة أن يضغط العالم بأسره من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين في القطاع.

وجدد الملك عبدالله الثاني لدى لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة العقبة، التأكيد على أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ستكون له تبعات كارثية على المنطقة بأكملها.

وشدد على ضرورة التحرك وبشكل فوري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، الذي يشهد وضعا إنسانيا كارثيا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وحذر ملك الأردن من الأعمال العدائية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة.

وأعاد التأكيد على رفض الأردن المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة والقطاع، محذرا من أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس «حل الدولتين»، يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية دور فرنسا والاتحاد الأوروبي في دعم «حل الدولتين»، ما يتطلب تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

من جانبه، عبر الرئيس الفرنسي عن تقديره لجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأشاد ماكرون بدور الأردن المهم في تعزيز التنسيق الأممي والدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبجهوده في تقديم المواد الإغاثية وتوفير الخدمات الطبية من خلال المستشفيين الميدانيين في القطاع.

وأكد حرص فرنسا على زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، بالتنسيق مع الأردن.