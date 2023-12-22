رفعت 16 ولاية أميركية على الأقل دعاوى قضائية تطالب بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية، وذلك بعد يوم من صدور حكم بهذا المنع من المحكمة العليا في ولاية كولورادو.



وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» انه «توجد حاليا دعاوى قضائية معلقة في 16 ولاية على الأقل تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة بموجب التعديل الرابع عشر» من الدستور.



وبحسب الصحيفة، تزعم هذه الدعاوى القضائية أن ترامب شارك في «التمرد» بالأحداث المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ما يحرمه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.



وأجلت المحكمة العليا في كولورادو حكمها حتى الرابع من يناير للسماح لترامب بطلب المراجعة أولا من المحكمة العليا الأميركية التي تتمتع بأغلبية محافظة.

وإذا فعل ذلك، فسيظل اسم ترامب تلقائيا على بطاقة الاقتراع حتى يبت القضاة في الاستئناف. وتعهدت حملة ترامب بأنها ستستأنف القرار أمام أعلى محكمة في البلاد.



وقد ادى هذا الحكم الى توحيد صفوف الجمهوريين خلف الرئيس السابق بمن فيهم منافسوه السياسيون، حيث علق المرشح الرئاسي الجمهوري كريس كريستي على قرار المحكمة العليا في كولورادو قائلا: إن الناخبين، وليس المحاكم، هم الذين يجب أن يقرروا ما إذا كان ينبغي «منع» ترامب من إعادة انتخابه للبيت الأبيض.



واضاف كريستي في بيان «لا أعتقد أنه ينبغي منع دونالد ترامب من أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، من قبل أي محكمة، أعتقد أنه يجب أن يمنعه الناخبون في هذا البلد من أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة».

وأوضح «أعتقد أنه سيكون أمرا سيئا بالنسبة للبلاد إذا حدث ذلك، والسبب الآخر الذي يجعلني أعتقد ذلك هو أنه، كما تعلمون، كان عليه أن يحرض على التمرد، وأن يكون جزءا من التمرد حتى يتم استبعاده ولم تكن هناك محاكمة له في هذا الشأن».



من جهته، دعا المرشح الجمهوري للرئاسة فيفيك رامسوامي إلى تعليق مشاركة الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة في ولاية كولورادو حتى يتم إلغاء قرار المحكمة العليا في الولاية.



من جانبه، قال المرشح الجمهوري للرئاسة وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس «لم تكن هناك محاكمة أو حكم على هذا القرار، لقد قالوا ببساطة لترامب: لا يمكنك أن تكون على بطاقة الاقتراع، وأعتقد أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة ستلغي ذلك».



بدورها، أعربت نيكي هايلي المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري معارضتها حرمان المحكمة العليا في ولاية كولورادو ترامب من السباق الرئاسي في الولاية.



وقالت هايلي في حديث لشبكة «فوكس نيوز»: «فكرة أن القضاة سيأخذون على عاتقهم تحديد من يمكنه المشاركة ومن لا يمكنه المشاركة في الاقتراع هي فكرة لا يمكن تصورها، وأعتقد أن شعب كولورادو يجب أن يكون غاضبا».



وأكدت أنها ستهزم ترامب «بمفردها» ولا تحتاج إلى قاض لإزالته من الاقتراع.



الى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن غداة قرار المحكمة العليا في ولاية كولورادو أن سلفه الجمهوري «دعم حتما تمردا، ما من شك في ذلك بتاتا، بتاتا».



وقال بايدن لدى وصوله إلى مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن «أترك للمحكمة أن تقرر ما إذا كان التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق» على ترامب أم لا.