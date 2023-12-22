

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الـ 47 والـ 48 لسنة 2023 بالإضافة الى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهو نواف سعد العرادة، وذلك عن شهر نوفمبر 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: محمد صالح العنزي، ناصر صلاح الدويسان، عبداللطيف جبر المطيري، مشعان جزاع العنزي، أنس عبدالكريم أبوطالب، مرام دخيل الشمري، عبدالمانع حسن العجمي، خالد جاسم العنزي، الشيخ سلمان سلمان الصباح، كريمة عبدالمحسن عيسى، خوله عبدالله السبيعي، أيمن سرور البسطويسي، خالد فؤاد الكندري، هدى علي عيسوي، سعد محمد مطاوع، هايف سعود المطيري، مساعد مهنا الرشيدي، جمال سليمان الفهد، بدريه علي مسلم، محمد عبدالعال الزرعي.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25 ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب.