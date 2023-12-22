هادي العنزي



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة مع نظيره منتخب ليبيا غداً في ختام معسكره التدريبي في القاهرة، وقد فاز الأزرق وديا على نظيره الأردني 67-45 أمس الأول، وذلك ضمن تحضيراته للبطولة العربية الـ 25 لكرة السلة، وجاءت المباراة متكافئة في اغلب فتراتها، مع أفضلية نسبية لـ«الأزرق».



ويشهد المعسكر التدريبي لمنتخبنا إقامة 4 مباريات ودية، حرص خلالها المدرب الألماني بيتر شومرز على تحقيق الانسجام بين اللاعبين، وصولا لأفضل تشكيلة متجانسة، كما شهد تدريب أمس انضمام ثلاثي نادي كاظمة: أحمد البلوشي، عبدالعزيز الحميدي، ويوسف بورحمة، بعد مشاركتهم مع «البرتقالي» أمام الشمال القطري في الدوحة ضمن بطولة السوبرليغ الآسيوية، لتكتمل بذلك صفوف المنتخب.



إلى ذلك، أوقعت قرعة البطولة العربية الـ25 منتخبنا في مجموعة صعبة، إلى جانب مصر مستضيفة البطولة وتونس والإمارات والمغرب في المجموعة الثانية، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الجزائر وموريتانيا والصومال وليبيا.



وحسب جدول المباريات سوف يقص منتخبنا شريط البطولة بمواجهة تونس في الـ2 من ظهر 26 الجاري، ثم يواجه المنتخب المصري في الـ8 مساء 27 الجاري، فالمغرب في الـ3 عصر 29 الجاري، وأخيرا الإمارات في الـ6 مساء 30 الجاري.



وبحسب نظام البطولة التي تنطلق 26 الجاري وتختتم 3 يناير المقبل يتأهل إلى نصف النهائي صاحبا المركز الأول والثاني عن كل مجموعة، ويغيب عن البطولة حامل اللقب منتخب لبنان، كما لن يشارك المنتخب الأردني الذي أقام معسكرا تدريبيا بالقاهرة في الأيام الماضية، وتعد مصر الأكثر تتويجا باللقب بـ3 مرات ثم تونس بلقبين.