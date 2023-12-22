مبارك الخالدي



واصل العربي نتائجه الإيجابية بفوزه المستحق على السالمية 2-0 في المباراة المؤجلة التي جمعتهما مساء امس على ستاد ثامر في ختام الجولة العاشرة من دوري زين الممتاز، وجاء اللقاء قويا ومثيرا.



وبهذا الفوز رفع «الأخضر» رصيده الى 23 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي «السماوي» عند رصيده السابق بـ 14 نقطة.



سجل الهدفين حمزة خابا في الدقيقتين (32 و82).



وشهدت المباراة توقفات عدة بسبب التدخلات القوية بين اللاعبين. وتفوق خط وسط العربي بقياده سلطان العنزي ووليد الصبار بالضغط العالي على حامل الكرة وتنوع الحملات الهجومية من الأطراف لبندر السلامة وايوالا أو من خلال العمق بتواجد الهداف حمزة خابا، فيما اعتمد السالمية على الكرات الطولية للثلاثي المحترف سيزار وسيبا وايساكا دون فاعلية.



وكانت أولى المحاولات بتمريرة السلامة لايوالا وضعت الأخير منفردا بالمرمى غير انه سدد بجوار القائم الأيمن (22)، ومن رأسية لسلطان العنزي كسرت مصيدة التسلل لتصل لخابا الذي روضها وسددها في الشباك على يمين الحارس عبدالرحمن الفضلي (32). وكاد اليكس ليما يدرك التعادل بكرة رأسية لكن الحارس سليمان عبدالغفور كان في المكان المناسب ليبعدها إلى ركنية (40).



وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة اللقاء واتسم بالسرعة من الجانبين مع تواجد المساحات، وذهبت تسديدة السلامة بعيدة عن المرمى (57)، واهدر ايوالا فرصة سانحة لإصراره على المرور من الحارس الفضلي (59)، ورد القائم الأيسر تسديدة قوية لايوالا بعد فاصل من المراوغة (68).



وأضاف خابا الهدف الثاني بعد متابعته الجيدة لتسديدة الصبار التي حاول الفضلي التصدي لها لكن خابا أعادها إلى الشباك (٨٢) لتنتهي المباراة بفوز عرباوي مستحق.



هذا، وقد أدار اللقاء الحكم المجري تاماس بوغنار الذي أجاد في إدارتها بقراراته الحاسمة.