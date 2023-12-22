ناصر العنزي



تنطلق غدا الجولة الـ 11 من دوري زين الممتاز بإقامة مباراة واحدة تجمع القادسية برصيد 22 نقطة مع الجهراء صاحب المركز الأخير بنقطتين على ملعب محمد الحمد في الـ ٥:25 مساء، وتأتي المباراة استمرارا للصراع على الصدارة بين المتنافسين، حيث إن فوز «الأصفر» سوف يقفز به الى الصدارة وحيدا قبل استكمال بقية مباريات الجولة.



ويمر القادسية بأفضل حالاته المعنوية والبدنية بعدما حافظ على «شعرة» المنافسة بينه وبين الكويت والعربي في لعبة الكراسي والتواجد في الصدارة بفضل رغبة لاعبيه في مصالحة جماهيرهم بعدما غابوا طويلا عن البطولات.



والأصفر هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 5 أهداف رغم غياب بعض لاعبيه بسبب الإصابة في الجولات الماضية في أوقات متفرقة، وما زال حارسه الأساسي خالد الرشيدي غائبا ولعب مكانه علي جراغ وأحسن في مهمته.



وقد استعان المدرب محمد إبراهيم بقائد الفريق بدر المطوع أساسيا في المباراة الماضية والتي حقق فيها الأصفر الفوز دون صعوبة على خيطان 3-0، ومن المتوقع أن يجري إبراهيم تغييرات طفيفة على تشكيلته ولكن عليه أن يحذر لاعبيه من مواجهة اليوم رغم ان الطرف الثاني يأتي في قاع الترتيب إلا أن لاعبيه مطالبون بالجدية وعدم التفريط في النقاط.



أما الجهراء فقد مر بظروف غير مستقرة في الموسم الحالي أخرت ترتيبه إلى المركز الأخير وبات وضعه صعبا، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن وتعادل في مباراتين وقد خسر آخر مباراة له أمام الكويت 2-3 ويدخل اليوم أيضا في مهمة صعبة تتطلب منه القتالية لصد هجوم منافسه.