عبدالعزيز جاسم



تعادل اليرموك مع الساحل 1-1 في انطلاق الجولة التاسعة من دوري زين للدرجة الأولى في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب أبناء أبوحليفة. وبهذا التعادل بقي اليرموك في المركز الثاني برصيد 13 نقطة وفارق الأهداف عن المتصدر التضامن، فيما حافظ الساحل على مركزه الثالث برصيد 10 نقاط.

لم يظهر الفريقان بالشكل المطلوب في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي، لكن في الشوط الثاني تمكن الساحل من افتتاح التسجيل عن طريق جيوفاني سيلفا (63)، إلا أن «أبناء مشرف» تمكنوا من تسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجم الفريق ماريو فونتانيلا (80).