

القاهرة ـ محمد سامي



قال مدرب فريق الزمالك معتمد جمال بعد أن ضمن «الأبيض» تأهله إلى ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية ووصوله للنقطة العاشرة في صدارة الترتيب بالتعادل سلبيا خارج الديار مع ساجرادا الأنغولي في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، إن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا ولولا عاملا التوفيق والجو السيئ لحقق الفريق النقاط الثلاث، والآن علينا التفكير في المباريات المقبلة.



وارتفع رصيد ساجرادا إلى 4 نقاط في المركز الثالث بينما يحتل أبو سليم الليبي المركز الثاني برصيد 6 نقاط قبل مباراته مع سوار الغيني صاحب المركز الأخير بلا نقاط.



وفي الجولة نفسها من البطولة تعادل مودرن فيوتشر المصري وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري سلبيا في لقاء الإياب.



و حافظ فيوتشر على موقعه بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف الفريق الجزائري (10 نقاط) الذي ضمن تأهله رسميا، فيما حصد سوبر سبورت الجنوب أفريقي الرابع أولى نقاطه بالفوز 2-1 على الهلال الليبي الذي بقي ثالثا برصيد 3 نقاط.