قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن بلاده لن تتوانى في الرد بالسلاح النووي إذا ما «قام العدو باستفزازها» مستخدما سلاحا من هذا النوع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية أمس.



وطلب كيم جونغ أون من قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية «عدم التردد في (شن) هجوم نووي إذا ما قام العدو بالاستفزاز بأسلحة نووية»، وفق الوكالة الإعلامية.



وأثارت هذه التصريحات ردا سريعا من واشنطن وسيول وطوكيو التي أصدرت بيانا مشتركا يدعو بيونغ يانغ إلى «الكف عن ارتكاب استفزازات جديدة والقبول بالدعوة إلى إجراء حوار جوهري وبلا شروط مسبقة».



وكانت واشنطن قد أعادت التأكيد، خلال اجتماع بين مسؤولين أميركيين وكوريين جنوبيين الأسبوع الماضي، على «التزامها الثابت» بالوقوف إلى جانب سيول بالاعتماد على قوتها الرادعة، بما في ذلك القوة النووية.



وحذرت واشنطن في هذا الإطار من أن «أي هجوم نووي» من بيونغ يانغ على الولايات المتحدة أو على حلفائها سيؤدي إلى «نهاية النظام» في كوريا الشمالية.



ووصلت الغواصة الهجومية النووية الأميركية «يو اس اس ميزوري» إلى مرفأ بوسان في كوريا الجنوبية.



وردت بيونغ يانغ بتجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات «هواسونغ-18»، هو الأقوى في الترسانة الكورية الشمالية ويرجح أنه قادر على بلوغ كافة الأراضي الأميركية، في تحذير واضح لواشنطن.



وردا على ذلك، فعلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان نظاما لتشارك المعلومات في الوقت الفعلي بشأن عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية، في إطار تعزيز هذه الدول لتعاونها الأمني في مواجهة التهديدات النووية المتزايدة لبيونغ يانغ. وأجرت القوات العسكرية للدول الثلاث مناورات مشتركة شاركت فيها طائرات حربية أميركية.



وفي بيان منفصل امس، دانت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ التي تتمتع بنفوذ كبير في البلاد قرار مجلس الأمن الدولي مناقشة التجربة الباليستية الأخيرة لإطلاق صاروخ «هواسونغ-18»، معتبرة أن هذه المبادرة تندرج في إطار حق بيونغ يانغ في الدفاع عن نفسها.



وأشارت كيم يو جونغ إلى أن «الظهور المتكرر لأسلحة نووية أميركية» في كوريا الجنوبية «يستهدف بشكل واضح جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية ويشكل السبب الأساسي لتوتر الوضع الإقليمي».