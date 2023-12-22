الدوحة - فريد عبدالباقي



يبدأ منتخب قطر الأول لكرة القدم، برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2023 والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، حيث يخوض «العنابي» مباراتين وديتين أمام منتخبي كمبوديا والأردن.



وحرص المدرب الإسباني الجديد لمنتخب قطر بارتلومي ماركيز لوبيز الذي يتولى تدريب المنتخب بشكل «مؤقت» خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي، على متابعة مباريات الجولة الـ 12 من الدوري القطري والتي اختتمت منافساتها مساء أمس، للوقوف على مستوى اللاعبين قبيل الدخول في معسكر تدريبي بالدوحة استعدادا لكأس آسيا.



وقد اشتعلت المنافسة على وصافة الدوري القطري، عقب فوز الوكرة على معيذر 4-2، والغرافة على قطر 2-1، ضمن مباريات الجولة الـ 12.



وجاء الوكرة في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف عن الغرافة الثالث، فيما توقف رصيد معيذر عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، بينما تجمد رصيد قطر عند 12 نقطة في المركز الثامن، وشهد لقاء الوكرة ومعيذر الظهور الأول للمدرب الإسباني خوسيه مورسيا الذي تولى مهمة تدريب الفريق لمدة شهرين بشكل مؤقت هو الآخر لحين انتهاء مسيرة بارتلومي ماركيز لوبيز مع «العنابي».



كما استعاد الريان عافيته بتحقيق فوز كاسح على المرخية 6-0، ليعوض خسارته الماضية أمام السد 0-4 في الجولة الماضية، رافعا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، وظل المرخية في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وبات قريبا من الهبوط إلى الدرجة الثانية.