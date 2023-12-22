الدوحة ـ فريد عبدالباقي



هنأ عدد من القيادات والشخصيات الرياضية القطرية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم خلفا لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، حيث تقدم النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية رئيس الاتحادات القطري والعربي الآسيوي لرفع الأثقال محمد بن يوسف المانع بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير مشعل الأحمد، مؤكدا أن الكويت وشعبها الكريم يعرفان سموه جيدا فهما دوما في أولوية اهتماماته، وستكون قيادته امتدادا عطرا للسيرة الطيبة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رحمه الله، وصفحة مشرقة جديدة من صفحات تاريخ الكويت المشرف على كل الأصعدة وتحديدا في المجال الرياضي.



فيما قال رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة علي بن غانم الكواري، إن تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم يمنح الاطمئنان لعموم الشعب فهو خير خلف لخير سلف، متمنيا أن يحقق كل آمال وتطلعات الشعب الكويتي الذي تربطه علاقة وثيقة منذ الأزل مع الشعب القطري.



بدروه، هنأ رئيس النادي الأهلي القطري، عبدالله الملا، صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد والشعب الكويتي بتولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه التوفيق والسداد لكل ما من شأنه تطور ونهضة الكويت، ومؤكدا أن سموه محبوب من أهل الكويت، كما هو الحال لجميع حكامها ورجال أسرتها الكريمة الخالدين بصنائعهم الكبيرة على مر التاريخ، كما أن الرياضيين يحظون بتقدير عال عند سموه كما بقية أبنائه، ونتوقع استمرار النهضة الرياضية في السنوات القادمة لتصل الرياضة إلى مراتب متقدمة في عهده الميمون.



كما أكد رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة محمد بن سعد المغيصيب، أن الرياضة الكويتية ستحظى باهتمام كبير من قبل صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد الذي سيراعى على الدوام أبناءه الرياضيين بمختلف ميولهم، ويحظون دائما باهتمام سموه الكريم، وستواصل الرياضة الكويتية وثباتها المتميزة في جميع الألعاب نحو تحقيق المزيد من الإنجازات القارية والدولية.