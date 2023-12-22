عبدالعزيز الفصلي



واصلت القيادات التربوية جولاتها التفقدية على لجان امتحانات نهاية الفترة الدراسية الاولى للعام الدراسي 2023/2024، حيث قامت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان والوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع بتفقد لجان امتحانات عدد من المدارس وكانت الجولة على مدارس منطقة الجهراء التعليمية ومنطقة الفروانية التعليمية، وشملت ثلاث مدارس وهي: مدرسة أم معبد المتوسطة بنات، وثانوية يوسف العذبي الصباح بنين، وثانوية أبرق خيطان بنات.



وقال مدير مدرسة يوسف العذبي الصباح مشري الظفيري: تشرفنا بزيارة وكيل وزارة التربية والوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف اللتان قامتا بتفقد لجان اختبارات الصف العاشر والحادي عشر وذلك للاطمئنان على سير الاختبارات بالشكل الصحيح والمطلوب بالتزام الطلبة والمعلمين بالنظام والهدوء وتوفير البيئة المناسبة لهم أثناء الاختبارات.



وأكد أن مدرسة يوسف العذبي الصباح قد استعدت للاختبارات قبل بدايتها في عدة أيام بتوزيع اللجان وترتيبها وتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلبة والتزامهم في الحضور والانصراف في الموعد المحدد لهم.



وأوضح الظفيري أن من خلال جهود المعلمين والعاملين في المدرسة تم تسهيل كل الإمكانيات ومراعاة الطلبة من حيث توفير البيئة المناسبة ليؤدي الطلبة الاختبارات بأريحية.