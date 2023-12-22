عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن موافقة لجنة مناقصات المؤسسة لطرح مناقصتين لإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 13812 قسيمة بمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية.



وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي في بيان صحافي أن المؤسسة حددت يوم 24 ديسمبر 2023 موعدا لطرح المناقصتين، مشيرة إلى أن المناقصة الأولى تشمل إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 7.623 وحدة سكنية للضواحي N5، N7، N9، N10 بالمشروع.



وأضافت أن المناقصة الثانية خاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 6189 وحدة سكنية للضواحي N4، N6، N8 بمشروع المدينة.



ولفتت إلى أن أعمال المناقصتين ستشملان تنفيذ أعمال شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه العذبة وشبكات الأعمال المرورية، إلى جانب تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وعبارات الكيبلات الكهربائية، وتنفيذ طبقات الأسفلت الأولى والثانية والثالثة (السطحية) لكامل الطرق الرئيسية في المشروع إلى جانب تنفيذ أعمال مباني عدد 15 خزانا ري و600 محطة كهرباء فرعية.



وذكرت أن تاريخ إقفال المناقصتين سيكون في الأول من فبراير 2024، فيما من المقرر أن تكون مدة تنفيذ الأعمال للمشروع 900 يوم لكل مناقصة.