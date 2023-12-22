تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري، أقامت جامعة الكويت فعالية أسبوع المسارات المهنية تحت برنامج شهر العلوم وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبتنظيم من قسم علوم المعلومات تحت إشراف القائم بأعمال رئيس القسم د.زينب المعراج، في كلية العلوم الحياتية، وبحضور كل من القائم بأعمال العميد المساعد لشؤون الطلبة بالكلية د.شريفة الكندري، ومدير إدارة الثقافة العلمية بالوكالة بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.ليلى الموسوي والمستشار في إدارة الثقافة العلمية بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.ناصر بورحمه، حيث قام طلبة الثانوية بالتعرف على الأقسام العلمية في أثناء ورشات عملية تطبيقية من خلال زيارة مختبرات الكلية والتعرف على أقسام كلية العلوم الحياتية بالإضافة إلى قسم الفيزياء من كلية العلوم وقسم الهندسة الكهربائية من كلية الهندسة والبترول - جامعة الكويت.



ومن الجدير بالذكر، أن أسبوع المسارات المهنية العملية في جامعة الكويت يعد أول برنامج من نوعه في الكويت، صمم خصيصا من قبل أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة بهدف نشر الوعي والمعرفة بالخيارات المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب (STEMM) لطلاب المدارس الثانوية المقبلين على الحياة الجامعية، فمن خلال هذا البرنامج وبأول انطلاقة له، سيتاح للطلاب فرصة لمقابلة كل من أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في ستة أقسام علمية في جامعة الكويت والمشاركة في الأنشطة العملية، والتي ستكون مثالا لما يقوم به خريج الدرجة العلمية في مكان العمل الحقيقي.



وقد شملت زيارة قسم علوم المعلومات على ورشة عمل للقسم العلمي، والتي تهدف إلى تعريف الطلبة بالمفهوم الأساسي للتعلم الآلي، ووضع الأسس لاستيعاب كيفية إنشائه وتطبيقاته في العالم الحقيقي، كما شملت زيارة قسم الفيزياء استعراضا لأساسيات الفيزياء الحركية من خلال تجربة حركة المقذوفات بطريقة فعالة تساعد على توضيح المفاهيم والقوانين الفيزيائية للطلبة.



وقد قدم قسم علوم اضطرابات التواصل عرضا تعريفيا للتخصص بهدف تعريف طلبة الثانوية على حيثيات التخصص وإعطاء أمثلة عن الاضطرابات التي يعنى بعلاجها التخصص، ودور اختصاصي علاج النطق والسمع بالمجتمع، كما استعرض قسم الهندسة الكهربائية أساسيات الهندسة الكهربائية، منها استخدام أحد البرامج وكيفية توصيل الدوائر الكهربائية وتشغيلها بطريقة فعالة تساعد على إيضاح المفاهيم والنظريات الهندسية للطلبة.



ومن جانبه، قدم قسم علم الغذاء والتغذية نشاطا عمليا يوضح طرق نقل الجراثيم في أثناء تحضير الأغذية ومن خلاله استطاع الطلبة أن يتعرفوا على أساسيات علم سلامة الغذاء، كما قدم القسم ورشة عمل للتعرف على علم التغذية وطريقة قراءة وتفسير البطاقة الغذائية المصاحبة للأطعمة المعبأة.



وفي الختام، قام قسم العلوم البيئية بإتاحة الفرصة للطلبة على اكتشاف البصمة البيئية في مجال الطاقة من خلال ربط استهلاك الطاقة في المنازل أو استخدام الوقود في السيارات وتأثير الانبعاثات الكربونية على التغير المناخي، وتهدف فقرة البيئة على رفع مستوى الوعي حول الاستهلاك الفردي للطاقة وتحفيز الطلاب على اتخاذ إجراءات لتقليل استهلاك الطاقة لديهم، وزيادة المعرفة بالبصمة البيئية الشخصية.