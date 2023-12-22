قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب متهم عن تهمة تزوير أذونات تصليح مركبة صادرة عن وزارة الداخلية.

وتتلخص الوثائق في قيام شخص بتكرار تقديم إذن التصليح لأكثر من مركبة تم تقديمه إلى عدد من الكراجات ما استدعى قيام أحد أصحاب الكراجات بتقديم بلاغ انتهى بإحالته إلى جهات الاختصاص التي أحالته بدورها إلى الجنايات تحت مسمى «التزوير في محرر رسمي»، حيث حضر المحامي فيصل المطيري وترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى، وأن الاتهام قائم على الشك، وأن ضابط الواقعة ليس لديه دليل يقيني على أن المتهم قام بالتزوير مما هو منسوب إليه، وهو ما اقتنعت به المحكمة التي قضت بإصدار حكمها بالامتناع عن عقاب المتهم.