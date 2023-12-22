قال مركز العجيري العلمي ان الانقلاب الشتوي يحدث في الكويت في تمام الساعة 6:28 صباح اليوم الجمعة، وهو علامة على بداية فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأضاف المركز، في بيان لـ «كونا» أمس، انه يلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي تأخر وقت الفجر، كما يتصادف مع أقصر نهار في السنة، إذ يصل طوله الى نحو 10 ساعات تقريبا مقابل 14 ساعة تقريبا لليل، ويكون شروق الشمس في تمام الساعة 6:38 صباحا.

وأشار الى أنه خلال الانقلاب الشتوي، تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وفت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.