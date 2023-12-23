يكشف تسجيل صوتي لاتصال هاتفي نشرته صحيفة أميركية أن الرئيس السابق دونالد رامب مارس ضغوطا على مسؤولين جمهوريين في ولاية ميشيغن لثنيهما عن المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في تلك الولاية.



وفي التسجيل الصوتي الذي نشرته صحيفة «ذي ديترويت نيوز» ضغط ترامب في 17 نوفمبر 2020 على مسؤولين جمهوريين في ميشغين في شمال شرق الولايات المتحدة كانا صوتا للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في منطقتهما حيث حل جو بايدن في الصدارة بفارق مريح.



وقال في هذا الاتصال للمسؤولين الجمهوريين مونيكا بالمر ووليام هارتمان في منطقة واين «يجب أن نكافح من أجل بلدنا. لا يسعنا أن ندع هؤلاء الأشخاص يسلبوننا بلدنا».



وشاركت في الاتصال أيضا رئيسة اللجنة الجمهورية الوطنية رونا ماكدانييل، وهي من ولاية ميشيغن، وقالت في الاتصال «إن أمكن عودا إلى منزلكما هذا المساء ولا توقعا الوثيقة (...) سنجد لكما محامين» في إشارة إلى النتائج الرسمية في المنطقة.



وأيد ترامب ذلك مضيفا «سنهتم بالأمر».



وغادر المسؤولان بعد ذلك اجتماع المصادقة من دون توقيع الوثيقة. غداة ذلك حاولا من دون جدوى العودة عن قرارهما المؤيد للمصادقة مشددين على أنهما تعرضا لضغوط بحسب الصحيفة.



ويقيم نحو 18 % من سكان ولاية ميشيغن في منطقة واين.



وقالت ماكدانييل في بيان «ما قلته علنا وكررته في تلك الفترة (...) هو أن ثمة أدلة كثيرة تبرر حصول تدقيق».



وقال ستيفن شونغ الناطق باسم حملة ترامب للصحيفة إن الرئيس السابق ينوي «الحرص التام على احترام القوانين وضمان نزاهة الانتخابات بما يشمل التحقيق حول الانتخابات الرئاسية المزورة والمنهوبة في 2020».



وسيحاكم الرئيس السابق البالغ 77 عاما في مارس في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 بطريقة غير مشروعة.