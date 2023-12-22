قدم رودي جولياني، الذي عمل ذات يوم محاميا شخصيا للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، طلبا للحماية من دائنيه بموجب الفصل 11 في نيويورك، بعد يوم واحد من إلزامه بدفع 146 مليون دولار أميركي لموظفتين انتخابيتين في جورجيا.



وحسب الطلب المقدم إلى محكمة الإفلاس الاتحادية في نيويورك، فإن جولياني، عمدة مدينة نيويورك السابق، يدين أيضا بأكثر من 4.7 ملايين دولار من الرسوم القانونية بالإضافة إلى ضرائب الدخل الفيدرالية والولائية غير المدفوعة.



كما يواجه أيضا مسؤوليات غير معروفة في أربع دعاوى قضائية تتعلق بعدة شركات. ويظهر الطلب أن جولياني يملك أصولا تتراوح قيمتها بين مليون و10 ملايين دولار.



وفي الأسبوع الماضي، أمرت هيئة محلفين جولياني بدفع 148 مليون دولار للموظفتين الانتخابيتين السابقتين في جورجيا، روبي فريمان وشاي موس، بتهمة التشهير بهما عن طريق اتهامهما كذبا بتزوير الانتخابات في جورجيا خلال الانتخابات العامة لعام 2020.



وقال تيد جودمان، المستشار السياسي لجولياني، في بيان «من غير الممكن لأي شخص أن يعتقد بشكل معقول أن العمدة رودي جولياني سيكون قادرا على دفع مثل هذا المبلغ العقابي المرتفع».



وقال جودمان إن طلب الإفلاس سيمنح جولياني الوقت لاستئناف العقوبة وضمان معاملة الدائنين الآخرين بشكل عادل.