إذا كانت ثقافة مكتبك تسمح أو حتى تشجع العمل خارج ساعات العمل، فقد يكون من الصعب قطع الاتصال عن عملك.

من أجل الاسترخاء والاستمتاع بوقتك في موسم العطلات هذا، قد تضطر إلى وضع بعض الحدود، كما يقول براندون سميث، المدرب المهني والمعالج المعروف باسم The Workplace Therapist، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business".

إليك كيفية الانفصال عن العمل في موسم العطلات هذا:

التذكير

قم بتذكير رئيسك في العمل الآن، ثم قم بتذكيره مرة أخرى. ربما لا يتذكر مديرك بالضبط الأيام التي ستغيب فيها. ذكّر الإدارة قبل بضعة أسابيع من إجازتك. وبعد ذلك، عندما تكون بعد بضعة أيام من إجازتك، أخبرهم مرة أخرى.

يقول سميث، إنه قبل يومين، ذكر الفريق أن "آخر يوم لي في المكتب هو يوم الجمعة".

سيؤدي ذلك إلى تحديث ذاكرتهم عندما لا تكون في العمل، ويمنحهم فرصة ليطلبوا منك تحديد أولويات المهام التي يجب إنجازها قبل المغادرة.

البريد الإلكتروني

قم بصياغة بريد إلكتروني كرد للرسائل التي تصلك في الإجازة. يتضمن النص بعض التفاصيل الشخصية حول إجازتك.

يقول سميث: "يجب أن يكون الأشخاص أكثر شفافية قليلاً في رسائل البريد الإلكتروني خارج المكتب". "خاصة عندما يكونون مع أسرهم. إنها تساعد على وضع حدود مع الناس.

بدلًا من كتابة الجملة الكلاسيكية الجافة "سأكون خارج المكتب"، يمكنك أن تقول، على سبيل المثال، أنك تقضي وقتًا مع عائلتك في العطلات. يقول سميث إنه من الصعب تبرير مقاطعة إجازة عائلية لشخص ما، خاصة إذا لم تكن المشكلة ملحة.

رقم للطوارئ

الحقيقة المؤسفة هي أنه في بعض الأحيان سيحتاج رئيسك أو زميلك في العمل إلى الاتصال بك.

يقول سميث: "يمكنك أن تقول لرئيسك وزملائك الآخرين: مرحبًا، سأكون خارج المكتب، ولكن إذا كانت هناك حالة طارئة، فإليك كيف يمكنك التواصل معي". "لكن لا تجعل الوسيلة هي بريد إلكتروني".

قد يؤدي استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة للطوارئ إلى قيامك بفحص بريدك الإلكتروني الخاص بك طوال العطلة. يقول سميث: "أعطهم رقم هاتف بدلاً من ذلك. هذه طريقة أكثر شخصية للتواصل، والتي تشير إلى أنه إذا اتصل بك شخص ما وتجاوز تلك الحدود، فمن الأفضل أن يكون لديه سبب وجيه".

فكر في نفسك

تقول سيليست هيدلي، صحافية وكاتبة أنه يجب على الشخص أن يكون لديه القدرة على العمل في أوقات محددة ومن ثم إغلاق العمل.

وتقول: "بحال كان الشخص لايعمل، يجب أن لا يكون هناك أي توقعات بحال أرسل إليه رسالة بالبريد الإلكتروني تحت عنوان "عاجل" بأنه عليه العمل عليها".

هذه العقلية يمكن أن تساعدك على رسم حدود أكثر صرامة.

تجاهل الإخطارات

تقول هيدلي: "أوقف جميع الإشعارات الممكنة". إذا كان هناك شيء مهم حقًا، فيمكن لزملائك إرسال رسائل نصية أو الاتصال بك.

وتقول: "يشعر الناس بالخوف وكأنهم لن يتلقوا رسالة مهمة، لكن لا أحد يضع شيئًا عاجلاً لدرجة أنهم لن يتصلوا بك أو يرسلوا لك رسالة نصية إذا لم ترد".

بالإضافة إلى ذلك، من خلال إيقاف تشغيل جميع الإشعارات، لن تضطر إلى اتخاذ قرار قطع الاتصال بشكل متكرر.

وتقول: "إذا كانت لديك إشعارات واردة من العمل، فعليك أن تقاوم هذا الإغراء مراراً وتكراراً".

تدرب على عدم استخدام الهاتف

قبل إجازتك، خذ فترات راحة قصيرة من هاتفك، كما تقترح هيدلي.

تقول: "ابدأ بالتجول في المبنى بدون هاتفك".

وبعد ذلك، حاول المشي لمدة 20 دقيقة بدون هاتفك، أو قم بمهمة بدون استخدام الجهاز تمامًا.

كلما اعتدت على عدم التحقق من هاتفك، أصبح من الأسهل فصله.