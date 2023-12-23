في السنوات الأخيرة، أصبح بيل غيتس معروفًا بتوصياته في القراءة بقدر ما اشتهر بعمله الخيري وعمله كرجل أعمال.

يعد المؤسس المشارك لشركة "Microsoft" قارئا مشهورا، حيث ينهي حوالي 50 كتابًا كل عام. ينشر رابع أغنى رجل في العالم مرتين في السنة مجموعة مختارة من الكتب الموصى بها على مدونته الشخصية.

يتراوح ذوقه من الخيال العلمي إلى المساعدة الذاتية إلى كتب الأعمال. في الواقع، قال غيتس في الماضي إن إحدى أفضل النصائح التي يمكن أن يشاركها هي ببساطة "القراءة كثيرًا"، واصفًا إياها بأنها واحدة من أفضل الطرق للعثور على اهتمامات جديدة وتحديد المهارات المحتملة.

وقال في مقابلة مع مجلة "تايم" عام 2017: "كنت محظوظاً لأن والدي شجعاني على القراءة". "القراءة تغذي الشعور بالفضول حول العالم، وهو ما أعتقد أنه ساعدني في دفعي للأمام في مسيرتي المهنية وفي العمل الذي أقوم به الآن مع مؤسستي."

قد يبدو الانتهاء من كتاب في الأسبوع أمرًا شاقًا. لكن الإعلان الأخير من منصة "Spotify" سهّل الاطلاع على أهم الكتب التي وصى بها غيتس.

قامت "Spotify" مؤخرًا بإنشاء أكثر من 200 ألف كتاب صوتي على المنصة مجانًا للمستخدمين المشاركين في المنصة (رسوم الاشتراك: 14.99 دولارًا شهريًا).

إذا كنت مشتركًا، فستتمكن من الاستماع إلى ما يصل إلى 15 ساعة من الكتب الصوتية شهريًا.

فيما يلي 5 كتب أوصى بها بيل غيتس على مر السنين والتي يمكن الاستماع إليها مجانًا على Spotify.

"Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow" - غابرييل زيفين

المدة: 13 ساعة و52 دقيقة

ما قاله غيتس: "لقد ارتبطت بالقصة حقًا، في الواقع، ذكّرتني كثيرًا بعلاقتي مع بول ألين وعملنا معًا في "مايكروسوفت". يعتبر الكتاب أحد أهم الكتب في العام الماضي، ومن السهل معرفة السبب. زيفين كاتبة عظيمة تجعلك تهتم بشدة بشخصياتها".

"Klara and the Sun" - كازو إيشيجورو

المدة: 10 ساعات و16 دقيقة

ما قاله غيتس: "هذا الكتاب جعلني أفكر في الشكل الذي قد تبدو عليه الحياة مع الروبوتات فائقة الذكاء، وما إذا كنا سنتعامل مع هذه الأنواع من الآلات كقطع من التكنولوجيا أو كشيء أكثر من ذلك".

"Team of Rivals" - دوريس كيرنز جودوين

المدة: 41 ساعة و32 دقيقة

ما قاله غيتس: "لا أستطيع أن أقرأ ما يكفي عن أبراهام لينكولن، وهذا واحد من أفضل الكتب حول هذا الموضوع... جودوين هي واحدة من أفضل كتاب السيرة الذاتية في أميركا، ويمكن القول إن الكتاب هو تحفة لها".

"Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World" - ديفيد ابستين

المدة: 10 ساعات و46 دقيقة

ما قاله غيتس: "أعتقد أن أفكاره تساعد في تفسير بعض النجاح الذي حققته مايكروسوفت، لأننا قمنا بتعيين أشخاص لديهم اتساع حقيقي في مجال عملهم وعبر المجالات. إذا كنت شخصًا متخصصًا وشعرت يومًا بأن زملائك المتخصصين يطغى عليهم، فهذا الكتاب مناسب لك.

"Why We Sleep" - ماثيو ووكر

المدة: 13 ساعة و51 دقيقة

ما قاله غيتس: "يعلم الجميع أن النوم الجيد أثناء الليل أمر مهم، ولكن ما الذي يعتبر بالضبط نومًا جيدًا أثناء الليل؟ وكيف يمكنك تحقيق ذلك؟

"لقد أقنعني ووكر بتغيير عاداتي قبل النوم لزيادة فرصي. إذا كان قرارك في العام الجديد هو أن تكون أكثر صحة، فإن نصيحته هي مكان جيد للبدء".