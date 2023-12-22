انخفض عدد الناقلات التي تعبر المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر بشكل حاد للغاية، مع تزايد التهديدات الأمنية في المنطقة والتي دفعت العديد من شركات الشحن نحو طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب الخطر.

وكشفت بيانات تعقب السفن التي جمعتها "بلومبرج"، أنه خلال الأسبوع الجاري، عبرت 30 سفينة شحن مضيق باب المندب، بما في ذلك ناقلات النفط الخام والوقود، بانخفاض يتجاوز 40% عن المتوسط اليومي خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

تنقل كميات ضخمة من النفط الخام والمنتجات المكررة من الشرق الأوسط والهند عبر مياه البحر الأحمر إلى أوروبا، علاوة على البضائع الأخرى.

ويُشكل هذا التحول بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس ضغطًا كبيرًا على التجارة العالمية، حيث يضطر ذلك السفن إلى الإبحار لمسافة إضافية طويلة من أجل الوصول إلى وجهتها، ما يعني المزيد من الوقت والتكلفة.