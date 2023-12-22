أنجزت القوات الفرنسية الجمعة انسحابها من النيجر، وفق ما أعلن الجيش النيجري في احتفال أقيم في نيامي لإنهاء وجود عسكري امتد عشرة أعوام كان مخصصا لمكافحة المسلحين.



وقال الملازم سليم إبراهيم إن «تاريخ اليوم... يمثل نهاية عملية فك ارتباط القوات الفرنسية في منطقة الساحل» الإفريقي. وبحسب فرانس برس اقلعت الطائرة التي تحمل آخر هؤلاء الجنود.



وكانت فرنسا قررت إغلاق سفارتها في النيجر بعدما باتت غير قادرة على «العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها» عقب الانقلاب العسكري أواخر يوليو، وفق ما أفادت مصادر ديبلوماسية الخميس.



وتأتي الخطوة النادرة بعدما أعلنت نيامي في 12 ديسمبر، أن كل الجنود الفرنسيين المنتشرين على أراضيها في إطار مكافحة المسلحين سيغادرون البلاد بحلول الجمعة.



ويتوج ذلك الانفصال التدريجي الذي بدأ بين فرنسا والنيجر منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو الذي أطاح الرئيس محمد بازوم المقرب من باريس.



وقالت المصادر الديبلوماسية إنه «على اثر الهجوم ضد سفارتنا في 30 يوليو الماضي، وبعد التضييق في محيط مقرنا من قبل القوات النيجرية، بدأنا أواخر سبتمبر بترحيل الجزء الأساسي من جهازنا الديبلوماسي».



وأضافت ان «السفارة الفرنسية في النيجر لم تعد في وضع يتيح لها العمل بشكل طبيعي أو أداء مهامها. مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة».



وأشارت الى أن البعثة بدأت إجراءات «صرف وتعويض» الموظفين المحليين.