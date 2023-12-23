آلاء خليفة

تقدم رئيس لجنة التعليم في مجلس الشباب الكويتي م.فلاح السويري بأسمى التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.

وأشار السويري الى ان سمو الشيخ مشعل الأحمد خير خلف لخير سلف وتاريخه مشهود له في كافة المناصب التي تولاها، مؤكدا ان سموه ذو حنكة سياسية فهو أمير الحزم وكانت له الكثير من المواقف السياسية.

أما على الصعيد الدولي فسمو الشيخ مشعل الأحمد ذو رؤية صائبة وبالتأكيد سنشهد في عهده مساهمات في استكمال مسيرة الإصلاح وتحقيق النهضة والازدهار لبلدنا الحبيبة الكويت.

وأفاد السويري بأن صاحب السمو داعم للعلم والعلماء ويحث على التطوير والبحث العلمي، كما ان سموه معروف عنه انه من اشد الداعمين للشباب ويدعو دوما الى دعم أبناء الكويت ودعم الطاقات الشبابية في كافة المجالات.

وختم السويري قائلا: نتضرع إلى لله عز وجل بالتوفيق والسداد لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في قيادة البلاد وان يكون خير خلف لخير سلف، وحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه.