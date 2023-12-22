جدد مجلس الأمن الدولي تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في الجولان لمدة 6 أشهر حتى 30 يونيو 2024، وطلب أن تمتلك القوة القدرة والموارد اللازمة للوفاء بولايتها بأمان.

كما شدد المجلس المؤلف من 15 عضوا والذي اتخذ بالإجماع القرار رقم 2718، على أن إسرائيل وسورية ملزمتان «بالاحترام الدقيق والكامل» لأحكام اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974.

ودعاهما، بعبارة أخرى، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار وللمنطقة الفاصلة. كما شجعهما على الاستفادة الكاملة من مهمة الاتصال التي تضطلع بها قوة (أوندوف) بصورة منتظمة لمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وعلاوة على ذلك، دعا المجلس جميع الأطراف إلى التعاون بشكل تام مع العمليات التي تقوم بها قوة (أوندوف) لاحترام امتيازاتها وحصاناتها وضمان حرية تنقلها، فضلا عن أمن أفراد الأمم المتحدة أثناء اضطلاعهم بولايتهم وتحقيق وصولهم دون عوائق وبشكل فوري.

كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا كل 90 يوما عن تطورات الوضع والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار رقم 338.

جدير بالذكر أن قوة (أوندوف) أنشئت فور إبرام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وأسندت إليها ولاية الحفاظ على وقف إطلاق النار والإشراف على مناطق الفصل - وهي منطقة عازلة - في الجولان. ومنذ ذلك الحين تجدد ولايتها كل 6 أشهر.