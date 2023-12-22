بيروت - أحمد عزالدين

قال النائب غسان سكاف بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري ان حسم موضوع الاستحقاق الرئاسي سيبدأ بعد عطلة الأعياد والملف الرئاسي أصبح أولوية إقليمية وعلينا أن نعمل ليصبح الملف الرئاسي أولوية داخلية.

وأضاف: بحثنا في موضوع رئاسة الجمهورية والأمور التي تحدث في المنطقة، اليوم نرى أن كل المعطيات تشير إلى أن الملف الرئاسي يتقدم مجددا في سلم أولويات المجتمعين الدولي والإقليمي بالتزامن مع التقدم في المفاوضات التي تجري من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو هدنة في قطاع غزة.

وتابع النائب سكاف: يبدو أن الوجهة المقبلة سوف تكون للتحرك الدولي والإقليمي باتجاه لبنان وباتجاه الرئاسة اللبنانية، وأن حسم موضوع الاستحقاق الرئاسي سيبدأ بعد عطلة الأعياد. إذا الملف الرئاسي أصبح أولوية إقليمية وعلينا ان نعمل ليصبح أولوية داخلية، طبعا علينا ترتيب بيتنا الداخلي لنستبق أي مفاجآت ميدانية أو سياسية يمكن ان تحصل.

وختم سكاف: الرئيس بري طبعا كان ومازال صمام أمان للبلد وهنأته على حسه الوطني وإدارته بحنكة لجلسة التمديد لقائد الجيش وبالطريقة التي تمت استطاع ان ينزع صاعق تفجير - لا سمح الله - للمؤسسة العسكرية وهنا نقول لمن يحضر للطعن أو لما تم الاتفاق عليه أو التصويت عليه من تمديد للأجهزة الأمنية عليه أن يعرف أن ما كتب قد كتب وأن تضييع الوقت ليس من مصلحة أحد.

الرئيس بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان.