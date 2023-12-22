وافق مجلس الأمن الدولي بعد اسبوع من المفاوضات الشاقة، على قرار بزيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي ترفضه الولايات المتحدة رغم الضغوط الدولية.

وتم تبني القرار، الذي قدمته دولة الامارات العربية المتحدة، بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو "كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتّخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".

ويطالب النص أيضا باستخدام "جميع طرق الدخول والتنقل المتاحة في جميع أنحاء قطاع غزة" لإيصال الوقود والغذاء والمعدات الطبية إلى كافة أنحاء القطاع.

وعلقت لانا زكي نسيبة سفيرة الإمارات لدى الامم المتحدة بالقول "نعلم أنه ليس نصا مثاليا، ونعلم أن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيضع حدا للمعاناة".

وأضافت قبل التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "لكن إذا لم نتخذ إجراءات جذرية، فستحدث مجاعة في غزة"، وهذا النص "يستجيب عمليا للوضع الإنساني اليائس للشعب الفلسطيني"، مشددة على "الجحيم" الذي يعيشه القطاع الفلسطيني المحاصر.

من جانبه، انتقد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن جلعاد إردان وقال "تركيز الأمم المتحدة فقط على آليات المساعدات لغزة غير ضروري ومنفصل عن الواقع. تسمح إسرائيل بالفعل بتسليم المساعدات بالمستوى المطلوب... كان ينبغي للأمم المتحدة أن تركز على الأزمة الإنسانية للرهائن".

وشكر إردان الولايات المتحدة على دعمها القوي لإسرائيل خلال المفاوضات حول القرار، الذي قال إنه يحافظ على السلطة الأمنية لإسرائيل فيما يتعلق بتفتيش المساعدات التي تدخل غزة.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "وقفا لإطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان في غزة ووضع حد لكابوسهم المستمر"، موضحا أنه "كان يأمل" في المزيد من المجلس.

وانتقد غوتيريش إسرائيل بشكل مباشر، قائلا إن "المشكلة الحقيقية" أمام إيصال المساعدات إلى غزة هي الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وتغير نص القرار عن النسخة الأكثر طموحا التي طرحتها الإمارات الأحد الماضي، وذلك بعد مناقشات طويلة تحت طائلة استخدام الولايات المتحدة مجددا حق النقض (الفيتو).

وأزيلت الإشارة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية" الواردة في المسودة الأصلية للقرار، وكذلك الطلب الأقل مباشرة في المسودات التالية من أجل "تعليق عاجل للأعمال العدائية".

كما قدمت روسيا طلب تعديل لإعادة إدراج الدعوة إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية"، لكن الولايات المتحدة اعترضت عليه فيما وافقت عليه عشر دول وامتنعت أربع عن التصويت.

واعتبر السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا أن "هذه لحظة مأساوية بالنسبة للمجلس"، منددا بـ"الابتزاز" الأميركي.

وسعى أعضاء المجلس إلى تجنب استخدام حق النقض مجددا، في حين صار سكان قطاع غزة مهددين بالمجاعة تحت قصف القوات الإسرائيلية الانتقامي ردا على هجوم "حماس" في السابع من اكتوبر الماضي.

وهذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها مجلس الامن في إصدار قرار، وكان قراره السابق الصادر في 15 نوفمبر الفائت قد دعا إلى "هدن إنسانية".

ورُفضت خمسة نصوص أخرى خلال شهرين، من بينها اثنان بسبب الفيتو الأميركي، آخرهما في الثامن من ديسمبر الجاري.

ومنعت الولايات المتحدة حينذاك مشروع القرار الداعي إلى "وقف إطلاق نار إنساني"، رغم الضغوط غير المسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي اعتبرتها إسرائيل غير مقبولة.

وأكدت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد أن "الأمر استغرق أياماً وليالي طويلة من المفاوضات لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لكن يقدم هذا المجلس بصيص أمل في محيط من المعاناة التي تفوق التصور".

وكانت المفاوضات حول القرار الجديد مكثفة خصوصا بشأن شروط إنشاء آلية مراقبة لضمان الطبيعة "الإنسانية" للمساعدات.

وتريد إسرائيل مواصلة التحكم في عدد ونسق القوافل الإنسانية، وعارضت أن تكون الأمم المتحدة مسؤولة حصريا عن هذه الآلية. وتقترح النسخة المعتمدة نظاما تحت رعاية "منسّق" أممي مسؤول عن "تسريع" عملية التسليم من خلال "التشاور" مع الأطراف.

وهناك نقطة حساسة أخرى، هي غياب إدانة أو حتى ذكر اسم حركة حماس في النص، وهو ما انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة.

ويدين النص الجديد "جميع أعمال الإرهاب" وكذلك "جميع الهجمات ضد المدنيين"، ويطالب بالإفراج "غير المشروط" عن جميع الرهائن.

"حماس": قرار مجلس الأمن حول المساعدات الإنسانية خطوة "غير كافية"

اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قرار مجلس الأمن الدولي حول زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خطوة "غير كافية".

وقالت الحركة في بيان بعد قليل من صدور القرار الأممي الجمعة إن القرار "خطوة غير كافية، ولا تلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة".