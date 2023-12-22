حكم على خمسة من صرب البوسنة بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و20 عاما لإدانتهم بقتل عشرات المدنيين البوسنيين بينهم أطفال ونساء في بداية الحرب الطائفية في البوسنة في تسعينيات القرن الماضي.

وحكمت محكمة الدولة البوسنية على إيليا زوريتش بالسجن لمدة 20 عاما بعد إدانته بالمشاركة في مذبحة راح ضحيتها 29 من النساء والاطفال لجأوا الى منزل في بلدة زيكوفي بمنطقة برييدور (شمال غرب).

وهذه هي العقوبة القصوى لجرائم الحرب بموجب القانون المحلي.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بأنه من بين أحد عشر جنديا وشرطيا سابقين يحاكمون منذ 2015 في هذه القضية، تمت تبرئة ستة لكن ايا منهم لم يكن حاضرا عند تلاوة الحكم في المحكمة الابتدائية.

وارتكبت المجزرة في زيكوفي في 25 يوليو 1992 في اليوم الثالث من عملية "تطهير" البلدة التي قُتل ما لا يقل عن 150 من سكانها على أيدي قوات الجيش والشرطة التابعة لصرب البوسنة بحسب النيابة العامة.

وقال القاضي سابان ماكسوميتش إنه لم يتم العثور على رفات 32 مدنيا قتلوا.