تعرّض نجم مسلسل Two and a Half Men ("تو أند إيه هاف مَن") الممثل الأميركي تشارلي شين لاعتداء في منزله في ماليبو من امرأة أوقِفَت في وقت لاحق، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية الجمعة.

وأفاد مكتب الشريف في بيان بأن شرطة مقاطعة لوس أنجليس هرعوا إلى فيلا الممثل الفاخرة بعد تلقيهم بلاغاً بوقوع "اعتداء واضطرابات".

وتبيّن أن الممثل هو الضحية بحسب البيان الذي أشار إلى "توقيف المشتبه بها وتُدعى إليكترا شروك بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل قد يتسبب بإصابة بالغة"، وكذلك بتهمة "السطو".

وأوضح البيان أن المرأة هاجمت الممثل "عندما فتح الباب".

وأورد موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير أن إليكترا شروك (47 عاماً) جارة تشارلي شين. وأضاف أنها "مزقت قميص تشارلي وحاولت خنقه" وأن مسعفين عاينوه، لكنه لم يُنقل إلى المستشفى.

وذكّر الموقع أن هذه المواجهة ليست الأولى على الأرجح بين الجارين.

وأصبح تشارلي شين واسمه الحقيقي كارلوس إستيفيز نجما عالميا بفضل أفلام مثل "بلاتون" و"وول ستريت" في ثمانينات القرن العشرين، وهو نجل الممثل مارتن شين وشقيق الممثل المسرحي إميليو إستيفيز.

ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت معظم الأعمال التي شارك فيها تلفزيونية، ومن أبرزها مسلسلات Spin City ("سبين سيتي") الذي نال عنه جائزة "غولدن غلوب" و"تو أند إيه هاف مَن" وAnger Management ("آنغر مانجمنت").

وأصبح شين الأعلى أجراً في العالم بين ممثلي الشاشة الصغيرة بين عامي 2010 و2011، وفقا لمجلة "فوربس".

لكنّ النجم البالغ 58 عاماً الذي عُرف عنه في الماضي إدمانه الكحول والمخدرات، استُبعِد عام 2011 من "تو أند إيه هاف مَن" بسبب سلوكه المضطرب والعنيف.