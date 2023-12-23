مريم بندق

أوضح مصدر في تصريحات لـ " الأنباء" أن عدة أسباب وراء انخفاض أعداد المواطنين المسجلين في المرحلة ال 85 للتوظيف التي استمرت خلال الفترة من 1 حتى 15 ديسمبر الجاري.



وقال المصدر ان هذه الأسباب ليس من بينها عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الحكومي، مشيرا إلى عدم وجود خريجين جدد بعد الانتهاء من تسجيل خريجي الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي في مواعيدهم خلال مراحل التسجيل السابقة.



واستطرد قائلا: هذه المرحلة التي تعتبر الأخيرة خصصت لإعطاء الفرصة مجددا لمن فاته التسجيل في الفترات السابقة، إلى جانب تسجيل الموظفين الذين ارتأوا الاستقالة من القطاع الخاص والعمل في الحكومة، وأيضا الذين اكتملت أعمارهم واستوفوا الشروط المطلوبة للتسجيل.



من الأهمية ذكر أنه تم تسجيل 2200 مواطن ومواطنة في المرحلة ال 85 مقارنة بتسجيل أكثر من نحو 7 آلاف في المراحل السابقة.