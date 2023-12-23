دمشق - هدى العبود



كرّمت إدارة الدورة الأولى لمهرجان المسرح السرياني، التي نظمت من 14 إلى 16 الجاري، الفنان السوري القدير اسكندر عزيز قولنج، وقال رئيس المهرجان الناقد المسرحي والروائي صباح هرمز الشاني: تم تكريم خمسة من المبدعين في مجال المسرح من مختلف مناطق تواجدهم في العراق، وفي مقدمتهم الفنان المغترب روميو يوسف، إضافة إلى الفنان السوري اسكندر عزيز قولنج الذي ينحدر من مدينة القامشلي السورية، وذلك لجهودهم وإسهاماتهم وعطائهم الفني والإبداعي في مجال المسرح.



وقولنج ممثل سوري ينحدر من مدينة القامشلي في محافظة الحسكة السورية التي ولد فيها عام 1937، بدأ نشاطه الفني في سن مبكرة، وفي عام 1964 أصبح عضوا بالمسرح القومي بدمشق، وانضم إلى نقابة الفنانين عام 1968، وله العديد من الأعمال الفنية في مجال الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، أبرزها مسرحيات: «فندق أبوالعز، الضيعة، مخرج فاشل، لا أحد بريء، رحلة شيطانية»، ومن المسلسلات: «الكواسر، قطوف من الرفوف، الخوالي، سحر الشرق»، وغيرها.