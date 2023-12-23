دمشق - هدى العبود

أقام المايسترو زياد حنا أمسية موسيقية رائعة بعنوان «هلم أيها المؤمنون» في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في المزة بدمشق، وذلك تحت رعاية بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.



وفي هذا الصدد، قال حنا لـ «الأنباء»: الأمسية تقدم تراتيل دينية على نية المحبة والسلام بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تخللتها تراتيل بيزنطية ويونانية وكلاسيكية متنوعة بفقراتها، وتعتبر الأمسية الأولى خلال هذا الشهر للأوركسترا والكورال، على أن نقدم أمسية لاحقة، وسنقدم كذلك خلال الجاري والشهر المقبل مجموعة من الأمسيات المختلفة البعيدة عن التراتيل مثل حفلة للآلات النفخية، وكذلك للآلات الشرقية، وحفلة للكورال مع الأوركسترا وفق برامج متعددة.



وتابع: بما أن المناسبة احتفاء بليلة ميلادية اقترحنا ان يكون عنوانها «هلم أيها المؤمنون» من مطلع إحدى التراتيل الميلادية المعروفة، ونظرا لأهمية تلك المناسبة فقد شارك فيها 22 منشدا ومنشدة من الكورال تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و25 سنة، إضافة إلى مرافقة 23 عازفا وعازفة من الأوركسترا، والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و25 سنة، ضمن تشكيل أوركسترالي يتضمن آلات وترية من تشيللو وفيولا وغيتار، وآلات نفخية مثل الريكوردر والفلوت والكلارينيت»، وآلات شرقية كالناي والعود والبزق والقانون، إضافة إلى الأكورديون والبيانو.



وأكمل: تسهم هذه الأمسيات في نشر الثقافة الفنية والموسيقى والغناء مع بقية الفنون، كما تشارك في بناء الفكر لدى الأجيال وتعمل على تطور قدراته الفكرية، وتضبط ذات الإنسان وتنظم حياته وأعماله ومشاعره بشكل صحيح، فالعمل الفني عبارة عن قيم فكرية وروحية وسلوكية تنعكس على كل ما في الحياة، فينتشر الحب والسلام والسعادة والفرح، ويجتمع الناس على المحبة والسلام الذي يحتاجه العالم بأثره.



يذكر أن المايسترو زياد حنا عضو نقابة الفنانين، وهو عازف تشيللو وأستاذ في معهد صلحي الوادي للموسيقى منذ عام 2012 ومدير معهد «ميوزك أكاديمي للفنون والموسيقى».