نموذج بالوظائف المطلوب استحداثها للتعيين على أن يتم اختيار المواطنين بشكل يتسق مع البيانات المدونة في النموذج

النصيب الأكبر من الدرجات للوزارات الخدماتية مثل التربية والكهرباء والصحة والداخلية والأشغال

مريم بندق



كشف مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، عن أن ميزانية الدرجات الوظيفية للسنة المالية الجديدة بحدود 20 ألف درجة وظيفية تقريبا، لافتا إلى أنه يتم اعتماد الاحتياجات الواردة من الجهات الحكومية من دون تخفيض، وموضحا أن النصيب الأكبر من الدرجات يكون للوزارات الخدماتية مثل التربية والكهرباء والصحة والداخلية والأشغال وتقل الدرجات تدريجيا للجهات والهيئات الأخرى.



وقال إنه جار إعداد مشروع ميزانية الدرجات الوظيفية للسنة المالية 2024-2025 للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية من خلال التعاون بين هذه الجهات والجهة المختصة مع اطلاع ديوان الخدمة المدنية.



وأفاد بأن ميزانية الدرجات توضع بالتنسيق مع جميع هذه الجهات لرصد احتياجاتها من الدرجات الوظيفية، حيث يطلب من كل جهة إدراج احتياجاتها من الموظفين الجدد حسب النموذج الخاص بالوظائف المطلوب استحداثها للتعيين، موضحا فيه بيانات الوظائف والبرامج، على أن يتم اختيار المواطنين للعمل لدى الجهة بشكل يتسق مع البيانات المدونة في النموذج.



وأوضح أن نظام التوظيف في الميزانية الجديدة سيتم عبر تخصيص درجات لكل وزارة وجهة ومؤسسة حكومية علي حدة للتعيين عليها.

وذكر أنه يتم رصد الاحتياجات الواقعية لهذه الجهات مع الاطلاع على الدرجات التي لم تستفد منها بعض الجهات في العام المالي الحالي.