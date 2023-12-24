القاهرة - محمد صلاح



أبدت الفنانة أمينة خليل دهشتها من انتقاد بعض الأصوات مشاركتها في عضوية لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة في دورته الثالثة التي انتهت الفترة الماضية، مؤكدة ان اختيارها ليس مجاملة ولم يأت من فراغ، لاسيما انها من النجمات القلائل اللاتي درسن الإخراج، وشاركت في عضوية أكثر من لجنة تحكيم، من بينها لجنة تحدي «صناعة فيلم في 48 ساعة»، عضوية تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.



وأشارت أمينة إلى حلمها في تنفيذ مشروع فني تقوم من خلاله بدور المخرج، مما يؤكد مدى شغفها بالصناعة بشكل عام، وأيضا محاولة استغلال دراستها، وكل تلك العناصر تعد أسبابا قوية لاختيارها، كواحدة من أنجح نجمات جيلها على جميع المستويات، كما تصدرت بطولة عدد من الأعمال السينمائية والدرامية التي نالت إعجاب الجمهور، واعتبرت من الأعمال ذات المضمون والأفكار الجيدة على مستوى الكتابة والإخراج والتمثيل، وتركت كذلك بصمة واضحة لدى النقاد، لتثبت حسن اختيارها لأدوارها والأفكار التي تقدمها على الشاشة.